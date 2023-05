Repubblica: “La Fiorentina lancia un messaggio alla A. Il sogno è l’Europa”

Per quanto riguarda la partita, il primo tempo è ricco di ombre. Una Fiorentina che non ingrana e che concede parecchio. Nel finale però, Castrovilli regala il gol del vantaggio.

Repubblica analizza la gara della Fiorentina contro la Sampdoria. Con questa vittoria, la squadra di Italiano lancia un messaggio al campionato e si posiziona lì, appena fuori dall'Europa per continuare a sognare. Per quanto riguarda la partita, il primo tempo è ricco di ombre. Una Fiorentina che non ingrana e che concede parecchio. Nel finale però, Castrovilli regala il gol del vantaggio. Nella riprese è solo Fiorentina. Ci pensa Dodò, autore di una splendida prestazione, ha regalare il raddoppio. Poi incursione di Duncan e tre a zero. Il poker arriva con un lanciatissimo Kouamè. Nel finale trova una gioia anche Terzic, che trova così il suo primo gol in maglia viola. Adesso l'Europa è lì e la Fiorentina sogna di centrarla anche attraverso il campionato.