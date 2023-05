Repubblica: “Anche in caso di sconfitta, stagione strepitosa”

Su La Repubblica di oggi, l'editoriale di Stefano Cappellini sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, le finali di Coppa Italia e Conference League raggiunte, ed il prossimo impegno contro il Torino in campionato

"Questa partita con il Torino ha l’appeal di un piatto di tofu a un raduno di carnivori, ma sarà anche l’occasione per stringersi intorno alla squadra prima dello sprint finale. (...) A occhio stavolta potrebbe toccare veramente alla Fiorentina B scendere in campo contro i granata. Del resto, voi correreste il rischio di far infortunare qualcuno alla vigilia di un match che può riportare a Firenze un trofeo che manca da ventidue anni? Vedremo. Solo due ultime cose da dire ora, senza senno del poi. La prima: anche dovessimo perderle entrambe, le finali, resterà una stagione strepitosa e forse irripetibile. L’altra: a Italiano va dato tanto merito e forse ora, nel momento della felicità, il mister può vedere con più chiarezza che lodi e critiche sono due facce della stessa medaglia, e spesso le seconde servono a rendere ancora più dolci le prime".