Repubblica: “Alla viola serve continuità. Il Torino non si può permettere passi falsi”

Un girone fa. O meglio, due mesi fa. Colpa del calendario asimmetrico, dopo otto gare, ecco di nuovo il Torino sulla strada della Fiorentina. Un incrocio davvero particolare, perché quella coi granata è stata l’ultima gara del 2023 a fine dicembre. La vittoria di misura con la rete di Ranieri, il quarto posto in classifica e la sensazione che il meglio dovesse arrivare tramite il mercato invernale. E invece, dopo quel successo ottenuto con una prova di carattere, la squadra di Italiano è incappata in un rendimento che prima della vittoria di lunedì scorso contro la Lazio aveva visto i viola scivolare fino all’ottavo posto. Crisi di risultati e crisi di prestazioni, col mercato di gennaio che ha portato Faraoni e Belotti, il grande ex di domani sera, ma che ha alimentato qualche mugugno attorno all’entusiasmo che si era generato dopo aver annusato l’aria di alta classifica e la prospettiva di poter lottare per un piazzamento Champions. Italiano arriva alla sfida di domani, un’altra gara decisiva per rimanere agganciati al treno europeo, dopo aver messo ko la Lazio nel primo degli scontri diretti che caratterizzano questo strano calendario. Il morale, insomma, è alto. Perché la Fiorentina ha ripreso a correre e perché la serie di scontri diretti viene vista anche come un’opportunità. Il Torino è avversaria fisica, tosta, quadrata. Per il tecnico Juric quella di domani rappresenta una delle ultime occasioni per tornare nel gruppo affiatato che lotta per l'Europa. I granata sono a cinque punti dal settimo posto dei viola e non possono permettersi altri passi falsi. Eppure per la Fiorentina la parola d’ordine è continuità. Lo riporta la Repubblica.