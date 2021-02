In molti si saranno impegnati per riporre ben all’interno del cassetto dei ricordi la sessione di mercato invernale 2015/2016, nella quale la Fiorentina avrebbe dovuto rinforzarsi per dar seguito ad una prima parte di campionato strepitosa. Le cose non andarono esattamente in quel modo, anzi: dal sorprendente Leicester di Claudio Ranieri arrivò Yohan Benalouane per la difesa. Il giocatore era infortunato e non mise piede in campo con la maglia della Fiorentina, ma quel che destò perplessità fu il rapporto di amicizia che lega l’attuale tecnico della Sampdoria e il DS Pradè. In quel frangente, qualcosa non funzionò. La Nazione scrive che magari Ranieri non si è ricordato di avvisare la Fiorentina che il tunisino non era proprio un giocatore da campagna acquisti.

Sprint Fiorentina: per programmare, occorre cambiare marcia