Questo è il vero Cabral: grinta e determinazione per prendersi la Fiorentina

Come sottolineato dallaGazzetta dello Sport, Cabral ha dovuto affrontare un periodo di ambientamento non semplice, con l'eredita di Vlahovic sempre più pesante. Lui però, non si è mai scomposto e ha lavorato in silenzio. Adesso servono i gol e l'arrivo di Jovic dovrà essere il giusto stimolo per diventare un giocatore che conta in questa Fiorentina.