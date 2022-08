Quando lo scudetto viola sfugge di un soffio: la storia dello sfortunato Sottili

Oggi su La Nazione leggiamo la storia di Maurizio Sottili, attaccante che negli anni '60 era un giovane promettente che cresceva nella Primavera viola e veniva a volte aggregato alla prima squadra, dove ammirava e rubava i segreti al suo idolo Hamrin. Nel 1968 è andato in ritiro con quelli che poi sarebbero stati i campioni d'Italia, ma un brutto infortunio lo ha costretto a fermarsi mentre era in prestito al Poggibonsi, che poi non lo ha voluto riprendere. Si è rifatto con una doppietta mentre militava al Quarrata, in una sfida salvezza, ma poi il dolore ha avuto la meglio sulla carriera. Oggi ha un negozio di ortofrutta.