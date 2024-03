Quando c’è pressione la Fiorentina non sbaglia i rigori: il paradosso

Nico Gonzalez non gli sbaglia mai, Bonaventura ha una ricca esperienza. E quando c'è pressione, la Fiorentina non gli sbaglia mai. I paradossi dei rigori

Questioni di paradossi. Perché è vero, la Fiorentina ha trasformato il rigore in un incubo, ma allo stesso tempo ha dimostrato di saper gestire la pressione di quei momenti alla perfezione. Il Corriere dello Sport infatti, si sofferma su alcuni paradossi. Il primo di questi è Nico Gonzalez. Che ha sbagliato gli ultimi due, dopo averne calciati 10 senza nessun errore. L'altro si chiama Bonaventura, anche lui colpevole dell'errore contro il Sassuolo, ma che d'esperienza non ha nulla da invidiare a nessuno. L'ultimo paradosso è quello che fa più riflettere. In questa stagione, in Coppa Italia, la Fiorentina ha dimostrato di saper calciare i rigori. E in situazioni dove la pressione è ancora più elevata. Chiedere pure a Parma e Bologna. Insomma, il rapporto tra la Fiorentina e i calci di rigori si basa su molti paradossi. Ma quanto durerà?