Quale Fiorentina contro la Lazio? Torna Arthur, dubbio Biraghi-Parisi

Settimana lunga per la Fiorentina, che anche stamani (ore 11) si allenerà al Viola Park. Per i viola è soltanto vigilia, con mister Italiano che nel pomeriggio presenterà la partita contro la Lazio. La seduta di ieri ha visto concentrare i viola su calci piazzati e tiri in porta. Gonzalez e Beltran i più carichi anche in fatto di esultanze (Nico ha simulato la mitraglia alla Batistuta). Le immagini diffuse dal sito ufficiale del club hanno mostrato concentrazione ma anche buonumore. Servirà pure quello per provare a fare una grande partita contro la Lazio. Italiano è stato chiaro da tempo: i brutti risultati di inizio anno non devono togliere al gruppo entusiasmo e fiducia. In ottica formazione le idee sembrano abbastanza chiare, anche se un paio di dubbi saranno sciolti domattina. In primis il ballottaggio Biraghi-Parisi, mentre a destra Kayode pare in vantaggio su Faraoni. In difesa dovrebbero trovare posto Milenkovic e Quarta (ma Ranieri è pronto), così come Arthur (in ripresa) e Duncan in mezzo al campo. Con Ikoné e Gonzalez sugli esterni ci sarà Belotti al centro dell’attacco. Il resto ruota intorno alla scelta del trequartista. Bonaventura è segnalato in ripresa e cerca una notte da grande per scrollarsi di dosso la ruggine e il muso lungo dell’ultimo periodo. Ma oggi difficilmente Italiano può fare a meno di Beltran, uno dei pochi in forma là davanti. Possibile che per Jack ci sia spazio nella ripresa. Lo riporta La Nazione.