QS: “Più pubblico, che Fiorentina ma non importa. Andiamo a prendere la Coppa”

"Andiamo a prendere la Coppa". Così la Nazione commenta il pareggio per 0 a 0 contro la Cremonese, che però è valso il passaggio in finale di Coppa Italia. La sfida sarà il 24 maggio, a Roma, contro l'Inter. La Fiorentina ieri sera non è stata una squadra eccellente, anzi. Una partita un po' spenta, tenuta viva da un pubblico straordinario. Tutto il Franchi ha spinto la squadra fino al 90', senza sosta. Dagli spalti al campo, dove la squadra di Italiano si è concentrata di più a non rischiare e a gestire il risultato. Qualche occasione c'è, prima con Milenkovic e poi con Nico Gonzalez, ma niente di eccezionale. La cosa più importante era centrare la finale e i ragazzi di Italiano ci sono riusciti. Adesso, testa a Maggio, dove la Fiorentina è pronta per scrivere un pezzo di storia.