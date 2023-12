QS: “Incredibile, ma vero. La Fiorentina vince una gara bruttissima”

"Incredibile, appunto. Ma terribilmente vero". Questo il commento della Nazione per una partita piena di colpi di scena, che la Fiorentina vince dopo aver sofferto in modo evidente.

"Incredibile, appunto. Ma terribilmente vero". Questo il commento della Nazione per una partita piena di colpi di scena, che la Fiorentina vince dopo aver sofferto in modo evidente. Tutti si capisce dai primi 60 secondi, quando Terracciano causa un rigore e lo para subito dopo. Da quel momento, parte il "San Pietro Show". C'è solo il Verona in campo che domina, ma che spreca occasioni su occasioni. Nella ripresa, Italiano capisce di dover cambiare qualcosa. Ed ecco che con l'ingresso di Arthur rinasce anche la Viola. Arriva in mischia il gol di Beltran, forse con un po' di fortuna certo, ma quello che conta è il peso della rete dell'argentino. La Fiorentina vince 1 a 0, batte il Verona e continua a sognare la Champions League.