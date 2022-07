Prosegue il lavoro di Italiano nel ritiro Austriaco: focus sulla parte tattica

Il lavoro di Italiano per plasmare la nuova Fiorentina in vista della stagione 2022/2023 prosegue a ritmi serrati anche nel ritiro in Austria. Ieri in particolare, nella consueta partitella finale, si sono messi in evidenza soprattutto Maleh, autore di una doppietta, Amrabat, vero perno del centrocampo, Gonzalez e Jovic. L’obiettivo del tecnico viola è quello di portare tutto il gruppo, nel minor tempo possibile, alla migliore condizione fisica e mentale. E questo vale anche per l’ultimo arrivato, Dodò, che ieri per la prima volta il brasiliano ha svolto la sessione d’allenamento insieme al resto dei compagni saltando soltanto la partitella finale.