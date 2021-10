Profumo di alta classifica, col Napoli sarà un Franchi da tutto esaurito

Lo stadio viola viaggia verso il primo sold-out della stagione, presenti anche 450 tifosi partenopei

Dopo il primo giorno di vendita libera dei biglietti, il Franchi in vista della gara contro il Napoli è già quasi esaurito. C’è ancora una bassa disponibilità in tribuna laterale, in maratona e in Curva Ferrovia: gli altri settori sono andati tutti esauriti. La sensazione è che sarà questione di ore per far registrare il primo sold-out della stagione. Se con l’Inter si è quasi sfiorata quota 16 mila (15927) presenze, questa volta si arriverà alla cifra tonda, compreso i 450 sostenitori del Napoli che in poche ore, la settimana scorsa, hanno polverizzato la disponibilità di tagliandi. Insomma, la cornice sarà tra le migliori per assistere ad alla sfida con il profumo di alta classifica. (Lo scrive La Nazione)