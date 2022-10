Profondo Rosso: la Lazio spolvera la Fiorentina nella disfatta Viola

La Nazione analizza la pesante sconfitta della Fiorentina ieri sera al "Franchi". Ci mette un quarto d’ora la Lazio - si legge - a spolverare la Fiorentina. Prima Vecino e poi Zaccagni e così già al 25’ per i viola quella che doveva essere la notte della ripartenza, della continuità dopo il sorriso ritrovato in Conference, è diventata una notte da "Profondo Rosso". Qualche idea, per la verità, la Fiorentina l’aveva avuta, ma l’assenza di cattiveria e precisione, al momento di finalizzare, sta diventando un problema serissimo. Il che, messo accanto alle tante e continue sbavature in difesa, ha portato a una vera e propria disfatta. Senza attenuanti e con la Lazio che ha chiuso la sfida del ‘Franchi’ passeggiando e arrotondando il risultato a uno 0-4 che farà rumore in casa viola.