Probabili formazioni: Ikoné più Nico, viola super offensiva. Dubbio Castro-Duncan

Ikoné più Gonzalez dal 1' con Bonaventura e Castrovilli a supporto e Piatek come riferimento: Italiano fa all in contro gli emiliani?

Redazione VN

Finalmente Nico Gonzalez e Ikoné? Sembra questa l'indicazione dei quotidiani in edicola stamani sull'undici che in tarda mattinata sfiderà al Franchi il Bologna. Solo l'edizione fiorentina di Repubblica mischia le carte in tavola scegliendo Sottil per il francese ex Lille e Duncan per Castrovilli, mentre tutti gli altri quotidiani vanno in un'unica direzione. Una Fiorentina a trazione anteriore, che potrebbe per la prima volta schierare dal 1' i due investimenti - estivo e invernale - per le corsie esterne.

Per il resto pochi dubbi tra i pali, con Terracciano promosso definitivamente (?), ancora Venuti a destra e Igor in mezzo favoritissimo su Martinez Quarta. In mezzo rientra Bonaventura e Torreira smisterà ancora una volta il traffico. Anche davanti sembra non esserci alcun tipo di ballottaggio: avanti ancora con Piatek, che in area di rigore sta sbagliando poco o niente.

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez