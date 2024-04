Probabile formazione: tornano i big, Bonaventura parte dalla panchina

E' il giorno di Atalanta-Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-0 dell'andata per la squadra viola. Chi passa affronterà in finale la Juventus che ha eliminato la Lazio. I quotidiani in edicola non hanno dubbi sulla probabile formazione della Fiorentina. Sarà 4-2-3-1 con: Terracciano in porta, Dodo a destra, Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, Biraghi a sinistra, Arthur e Mandragora in mediana, Gonzalez, Beltran e Kouamé alle spalle di Belotti. Bonaventura dovrebbe partire dalla panchina in quanto non è in perfette condizioni fisiche. Solo il Corriere Fiorentino schiera titolare l'ex Atalanta, accanto a Mandragora, al posto di Arthur.