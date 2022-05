Primavera, la gioia più grande: ecco la quarta Coppa Italia

La Fiorentina Primavera ha conquistato la quarta Coppa Italia consecutiva battendo l’Atalanta in pieno recupero. Di seguito una parte dell’analisi di Repubblica Firenze: “Proprio allo scadere, quando ormai il cronometro puntava...

"Proprio allo scadere, quando ormai il cronometro puntava ai supplementari, arriva la gioia più grande per la formazione Primavera della Fiorentina. Quella guidata dal tecnico Alberto Aquilani, capace di tenere testa in finale di Coppa Italia alla forte Atalanta e poi di batterla al 93’ con un tocco sotto porta di Corradini dopo l’affondo sulla sinistra di Distefano e la respinta del portiere avversario Sassi. Corradini è rapido, sul secondo palo, per ribattere in rete e far esplodere di gioia tutto il gruppo viola che corre verso di lui e festeggia la quarta Coppa consecutiva. Mai nessuna formazione, prima della Fiorentina, ci era riuscita. Ci ha pensato il capitano a indirizzare il trofeo verso Firenze, al termine di una finale combattuta e ben fronteggiata da entrambe le formazioni al “ Penzo” di Venezia. Dopo aver eliminato Milan, Spal e Roma, i violapiegano anche i bergamaschi. La dirigenza della Fiorentina, al completo, lascia la ribalta a questi ragazzi che in campionato inseguono il piazzamento playoff. E sul podio ci sono tutti".