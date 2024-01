Prima l’Udinese, poi l’Arabia: ecco il piano della Fiorentina per la Supercoppa

Il programma è stato da tempo definito nei minimi dettagli e partirà già questa sera, non appena sarà mandata in archivio la sfida contro l’Udinese

Il programma è stato da tempo definito nei minimi dettagli e partirà già questa sera, non appena sarà mandata in archivio la sfida contro l’Udinese. La marcia d’avvicinamento agli impegni di Supercoppa (la speranza di tutta Firenze è che si debba usare il plurale) in casa Fiorentina non lascerà a piedi nessuno ma vedrà, di fatto, ogni singolo calciatore della prima squadra coinvolto nella missione in Arabia Saudita. Persino i più giovani che spesso nel corso di questa stagione hanno fatto parte del gruppo dei grandi e quei giocatori - a cominciare dagli acciaccati - che fino ad oggi sono stati costretti a rimanere ai box. Lo riporta il Corriere dello Sport.