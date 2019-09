Pres. ACCVC: “Sul razzismo la penso come Commisso. Giro di campo? Mi piace”

Filippo Pucci, presidente Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Sul razzismo la penso esattamente come Commisso: non si può e non si deve tollerare. Se ribadendo questi concetti riesce a cambiare le cose, allora va fatto presidente della Figc. Giro di campo? È una bella cosa, mi piace. Ricambieremo certamente con un applauso. Sulla reazione che avranno i tifosi avversari però non metto la mano sul fuoco”.