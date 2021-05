Pre ritiro, Montecatini ipotesi difficile prima della partenza per Moena

Prima di partire per Moena, la Fiorentina si ritroverà al Centro Sportivo e forse un altro mini ritiro. Occhio però al protocollo anti-Covid

Come scrive La Nazione inoltre, potrebbe esserci uno step "intermedio" prima della partenza per Moena. Come nel 2019 e nel 2013 la Fiorentina potrebbe fare tappa per qualche giorno a Montecatini, anche se alla luce del protocollo anticontagio che resterà in vigore almeno fino a settembre questa sembra un'ipotesi molto difficile.