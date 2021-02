Prandelli, il futuro è adesso. Obiettivo 40 punti per Firenze e non solo

Il futuro è adesso. Quello della squadra, che questo pomeriggio sfiderà l’Udinese per provare a dare lo strappo decisivo e mettersi in salvo in maniera pressoché definitiva, ma anche quello della proprietà che fuori dal campo, insieme alla dirigenza, sta programmando la stagione che verrà. Tra rinnovi, prolungamenti, situazioni più o meno delicate da affrontare e la parola progetto tecnico che passa evidentemente dalla scelta dell’allenatore che si ritroverà in panchina. Per questo il futuro è adesso anche per Cesare Prandelli, chiamato nel novembre scorso per mettere la parola fine a una crisi di risultati e di entusiasmo che stava contagiando tutto l’ambiente. Arrivare a 40 punti per togliersi questo enorme peso di dosso e provare a costruire, sul campo, il proprio futuro nel finale di campionato ancora tutto da scrivere. Questa, scrive Repubblica Firenze in edicola oggi, è la missione di Prandelli.

