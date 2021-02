Prandelli vs Ranieri, i precedenti non sorridono al Viola

Come riportato da il Corriere Fiorentino, prima di ripartire per gli Stati Uniti, in settimana il presidente Commisso ha chiesto al gruppo di conquistare tre vittorie contro Sampdoria, Spezia e Udinese. Obbligatorio risollevarsi in classifica. Cesare lavora con lo stesso obiettivo, del resto in ballo c’è anche il suo futuro. Oggi però la concentrazione è solo per la partita contro la Sampdoria, un confronto complicato. L’allenatore viola l’ha studiata bene, ma sa che contro Ranieri non è mai facile. In otto precedenti ha trionfato una volta sola, era il marzo 2008 Juventus-Fiorentina 2-3. Da allora soltanto tre sconfitte e due pareggi. È arrivato il momento di cambiare la rotta, aggiunge il quotidiano.

Spezia che impresa! L’exploit degli esuberi. Agudelo incontenibile, Saponara prezioso