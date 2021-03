Prandelli e Pioli, gli allenatori viola del ventennio: fiorentini per sempre

Tanta, tantissima vita con il colore viola addosso. Ecco Prandelli e Pioli, nell’analisi de La Nazione in edicola oggi: sono loro i due allenatori viola del primo ventennio del 2000, con tante analogie in campo e fuori, tra gioie e grandi dolori. Epiloghi simili, in collisione coi Della Valle, poi esperienze di rilievo e, per Prandelli, un ritorno a casa. I lutti che hanno portato ai due tecnici il grande abbraccio di Firenze, ovvero la scomparsa della moglie per Cesare e quella del capitano per Stefano, hanno segnato in maniera indelebile i loro percorsi. Fiorentini per sempre, come li ha eletti la città. Perché, come diceva Lincoln, “Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni”.