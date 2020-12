Pradè si prepara a salutare alcuni dei suoi colpi recenti: quattro in partenza

Sarà un mercato difficile per il DS Pradè, che potrebbe essere costretto a sacrificare alcuni dei suoi acquisti più recenti sull’altare delle esigenze immediate a livello di armonia della rosa. Troppo Iachini-centrico lo scorso mercato di gennaio, e adesso che l’ascolano non è più l’allenatore viola è necessario intervenire nuovamente, in maniera più lungimirante. Il Corriere Fiorentino raggruppa assieme a Eysseric, Saponara e Montiel, partenti storici, Cutrone e altri quattro giocatori.

Lirola è attualmente dietro a Venuti sulla fascia destra, senza contare l’ottima prova di Caceres in quel ruolo a Torino. Lo spagnolo è giovane e la panchina non fa al caso suo. Meno giovane, ma certo non vecchio è Duncan, che è sparito dai radar e per il quale la Fiorentina è pronta a valutare proposte. Gli altri due sono Pulgar e Kouamé, sui quali c’è il Leeds ma non solo.

