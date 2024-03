Potere di firma e rappresentanza in Lega: chi aiuterà Commisso?

La Fiorentina deve andare avanti.Rocco Commisso deve andare avanti, superando questo momento difficile. Adesso è arrivato il momento di riorganizzare la società dopo la scomparsa di Joe Barone. Il presidente della Fiorentina, sottolinea il Corriere Fiorentino, dovrà decidere chi rappresenterà il club in Lega, ma soprattutto chi avrà il potere di firma. Alla ripresa degli allenamenti c’erano anche alcuni dirigenti Mediacom come l’ad viola Mark Stephan e Salvo Arena, l’avvocato dello studio Chiomenti che nel 2019 si occupò del closing. Di certo i due e Joe Appio, suo vice nella Mediacom, oltre alla moglie Caterina che lo segue passo dopo passo, sapranno consigliare i vari passaggi per permettere alla Fiorentina di andare avanti. Commisso adesso rimarrà a Firenze, da capire quanto, con l'obiettivo di aiutare e riorganizzare la Fiorentina. Al campo ci penseranno Daniele Pradè e Nicolas Burdisso, con Vincenzo Italiano che guiderà la squadra. Bisogna andare avanti e Rocco Commisso ci proverà con tutte le sue forze.