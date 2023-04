Polverosi: “Momento decisivo, vietatissimo scherzare. Ma quel Franchi non pieno…”

"Per la squadra di Ballardini non è una gita fuori porta, conta anche per loro"

"A Cremona, come a Braga e a Poznan, non c’è stata partita. La Fiorentina ha dominato, poteva vincere con più di due gol di scarto, ma visti i precedenti si può paradossalmente pensare che sia meglio il 2-0 di un punteggio più ampio. Scherzare stasera è vietatissimo. È una serata da festa ed è un peccato che stasera il Franchi non sia pieno. È una partita da 30.000 spettatori, invece ce ne saranno meno e non è un bel dato, soprattutto per Firenze. Potrebbe trasformarsi nella prima finale dell'era Commisso, anche di questo la Fiorentina deve sentirsi responsabile. Non può sbagliare".