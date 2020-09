Polemica su Cavani, Rui Costa smentisce: “Mai avrei parlato così, dov’è il video?”

“Cavani? Noi abbiamo fatto il nostro. Voleva 10 milioni di ingaggio e per noi non è sostenibile. Siamo arrivati a 7 milioni. Un giocatore di quasi 34 anni non può chiedere quelle cifre”. Queste parole sono state attribuite nei giorni scorsi all’ex viola Manuel Rui Costa, oggi DS del Benfica, che sembrava sul punto di ingaggiare Cavani quando la trattativa si è arenata. La smentita arriva dallo stesso Rui Costa, ed è riportata da La Nazione: “Ho saputo che su alcuni social italiani sta girando un’intervista a Benfica tv attribuita a me. Tengo a dire che non ho mai dichiarato né pensato certe cose. Inoltre, sono stato anche io un calciatore, e mai avrei parlato così. Quindi, chi ha messo in giro quelle dichiarazioni o pubblica il video di Benfica tv o chiarisce che è falsa”.

