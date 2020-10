Pjanic: “Sarri non aveva fiducia in noi, non è scattata la scintilla. Mi ha disturbato”

Miralem Pjanic, intervistato da Tuttosport, ha parlato del suo ex allenatore alla Juventus, Maurizio Sarri, accostat negli ultimi giorni alla Fiorentina. “Quello che ancora adesso mi dispiace è che Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato“, dice il centrocampista adesso al Barcellona. Pjanic parla di errori nella valutazione delle persone e ricorda che ogni giocatore ha sempre dato il massimo in bianconero. “Ecco, se un allenatore mette in dubbio questo, allora è lì che non scatta quella scintilla di cui parla il presidente”.

