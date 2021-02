Pistole e fucili, la Gazzetta cita “Un pugno di dollari”. E Prandelli si trova dalla parte sbagliata

“Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto“. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani cita Sergio Leone e il celebre film “Per un pugno di dollari” per esemplificare la gara tra Sampdoria e Fiorentina. Il fucile l’ha tirato fuori Ranieri, mandando in campo in un solo colpo Candreva e Quagliarella, a cui non puoi lasciare due metri di libertà in area. La Fiorentina – scrive la Rosea – è stata brava a far girare palla, a creare e stuzzicare, ma non a far male come avrebbe potuto. E’ questo il rimpianto di Cesare Prandelli, che è riuscito a creare le premesse per tante azioni pericolose ma senza lucidità e precisione. In particolare nel primo tempo la Samp si è salvata quando la Fiorentina è incespicata e non è arrivata comodamente al tiro, mentre nella ripresa oltre alla sfortuna emerge la differenza di soluzioni dalla panchina. Solo all’82’ sono entrati Malcuit e Callejon, mentre non si è visto Kokorin: evidentemente il russo non è proprio in condizione.

Ranieri, scacco matto a Prandelli: la doppia mossa dalla panchina decide la gara