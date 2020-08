Pirlo al timone senza esperienza. Ricordate Mancini? “Sì, ma io sono partito da Firenze…”

Andrea Pirlo si ritrova allenatore della Juventus nove volte campione d’Italia senza nessuna esperienza pregressa. Le opinioni si dividono, oggi La Gazzetta dello Sport ricorda che non è la prima volta che accade una cosa del genere. A partire da Cruijff all’Ajax negli anni ’80, fino ad arrivare a Montella alla Roma nel 2011. E a Firenze si ricordano tutti di quando, nel 2001, Roberto Mancini rilevò la panchina di Terim e sollevò la Coppa Italia, ultimo trofeo viola. Aveva solo un’esperienza come vice di Eriksson alla Lazio. Proprio Roberto Mancini, ora CT della Nazionale, ha parlato alla Rosea e ha ricordato i suoi inizi in panchina: “Pirlo come me? Sì, ma io sono partito dalla Fiorentina, non dalla Juve… A parte gli scherzi, se ho cercato Andrea (per la Nazionale, ndr) è perché so che ha grandi conoscenze di calcio. Come De Rossi. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui”.

