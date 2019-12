Pioli/2: “Piatek? Quando sono arrivato non era al top, ora sta bene. Può capitare”

Oltre all’intervista rilasciata a Sky Sport in cui commenta il suo addio a Firenze e l’esplosione di Castrovilli (LEGGI), Stefano Pioli ha parlato anche a Il Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni su Piatek, obiettivo di mercato della Fiorentina: “Ha avuto un 2018 fantastico ma capita a tutti gli attaccanti di avere una stagione dove segni sempre e la stagione dopo dove hai delle difficoltà. E’ in buone condizioni, quando sono arrivato non stava così bene. Le prestazioni sono positivi”.