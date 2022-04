Piatek o Cabral? Tra gol e futuro: il dilemma di Italiano verso Napoli

Ballottaggio aperto fra Piatek e Cabral: Italiano dovrà sciogliere i dubbi sull'attaccante titolare da schierare contro il Napoli

Piatek o Cabral? Mica facile rispondere, esordisce il pezzo odierno de La Nazione. Il quotidiano mette a confronto i due centravanti, in vista della scelta che Italiano dovrà operare per la gara di Napoli. Il primo nodo riguarda la condizione fisica. Il KO rimediato in Nazionale da Piatek non è stato una sciocchezza. Il centravanti sta bene a livello clinico, ma non può ancora lavorare con ritmi e intensità di una partita vera. Mentre Cabral sta guadagnando terreno sul piano della condizione atletica, ma è un diesel e ha ancora bisogno di giocare per arrivare al massimo.