Pezzella, obiettivo Fiorentina-Inter. E c’è un buon motivo per sperare in un pronto recupero

German Pezzella ha cominciato ieri il percorso di riabilitazione dopo la nuova frattura allo zigomo (CLICCA) che lo ha coinvolto domenica: nessuna complicazione, lo stop sarà probabilmente inferiore alle tre settimane, dunque per l’argentino si può ipotizzarelo fa il Corriere Fiorentino – un rientro in occasione della partita contro l’Inter, per la quale la Fiorentina conta di recuperarlo. E ne ha ben donde: Chi lo conosce, al centro sportivo, afferma senza dubbi che German è un combattente, che non si farà abbattere e che tornerà prestissimo. Tutto confermato dai fatti, perché i precedenti infortuni sono stati tutti smaltiti più in fretta del previsto. Obiettivo Inter quindi, con la speranza che l’assenza forzata non pesi ulteriormente su una difesa sotto accusa (LEGGI QUI).