Intervistato dal Corriere dello Sport – Stadio (LEGGI QUI),il capitano viola German Pezzella si è soffermato sui compagni di squadra, sui singoli di questa Fiorentina che possono trascinarla verso altri lidi. Uno di questi è Franck Ribery: “E’ un fenomeno, ha il portamento del campione. Ha una fame di successi incredibile: è un esempio per giovani e non. Questo suo lottare costantemente per un obiettivo fa la differenza“. Proprio contro la Lazio però il francese rimediò il rosso nell’immediato post-partita di una gara da cancellare per il capitano. Sabato mancherà invece Federico Chiesa, la cui imprevedibilità può spaccare le partite – dice -. Ma “chiunque sarà chiamato a sostituirlo, sono certo che farà il massimo“.

Tra i tanti giovani che saranno famosi ci sono Vlahovic, Castrovilli, Igor (“Coniuga attenzione e concentrazione”) ma per l’argentino il predestinato è il giovanissimo Cristian Dalle Mura (la scheda di tuttitalenti): “Ha delle potenzialità fuori dal comune. E’ presto per fare paragoni, deve solo continuare a lavorare e ad ascoltare“.

Il presente della Fiorentina si chiama però German Pezzella, vicino alle 100 gare in maglia viola ma di certo non pago. E anche se il calcio è imprevedibile “A Firenze sto benissimo. E’ il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa” Il sogno invece si chiama Europa con la maglia viola, e il mondiale con ma Selecciòn.