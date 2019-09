Giuseppe Rossi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Rocco Commisso: “Abita nel New Jersey, a 15 minuti di auto da casa mia. L’ho conosciuto a fine luglio, lui e tutto il suo gruppo. Persone serie, il mercato lo dimostra, sta nascendo un’ottima realtà. Cosa consiglio a Chiesa? Di non farsi influenzare da tutte le voci di mercato: il calcio è divertimento”. Pepito parla poi del suo futuro: “Sto bene da tanto, mi alleno tutti i giorni da solo e aspetto una chiamata. Mi faccio mille domande, risposte poche”. Infine una battuta su Alexis Sanchez: “Quando ci siamo allenati insieme a Manchester gli ho ricordato che al Barcellona andò grazie a me. Dovevano prendere me nel 2011 ma il Villarreal rifiutò l’offerta e così andarono su di lui”. INTANTO CHIESA DA’ SEGNALI CONFORTANTI