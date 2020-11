Parma il bivio della stagione viola. Salgono le quotazioni di Prandelli

Parma sarà un bivio per la stagione viola, soprattutto per la panchina di Beppe Iachini. La Fiorentina ha congelato – almeno fino a sabato – il cambio del tecnico ma la sosta del campionato servirà a ritrovare lucidità nelle scelte per non sbagliare di nuovo. Come scrive La Nazione, Commisso lo sa bene e quotidianamente si confronta con Barone, Pradè e l’allenatore: il presidente non vuole sbagliare un’altra volta come accaduto con con Montella, ma il rischio di perdere un’altra stagione preoccupa non poco il club e la successione alla panchina viola dovrà avere un senso a breve, medio e possibilmente lungo termine.

Sarri e Spalletti sono le ipotesi più complicate per la loro ritrosia a subentrare a stagione in corso. In ogni caso hanno bisogno di essere rassicurati sotto tutti i punti di vista, e l’aspetto economico finisce per essere uno degli ultimi problemi. Montella e Aquilani sono le soluzioni più comode, ma la Fiorentina vuole valutare anche altre possibilità. Nelle ultime ore quella più credibile sembra il ritorno di Prandelli, che abbraccia tutte le caratteristiche che servono ai viola in questo momento: esperienza, passione e l’avallo della piazza.

FIORENTINA, SI RIVEDE LA DIFESA A QUATTRO: SCELTA VOLUTA O FORZATA?