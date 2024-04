Otto (più Italiano) al passo d’addio. Da Jack ad Arthur e Belotti, che succede?

Sono almeno otto (più il tecnico Vincenzo Italiano) i viola al passo d'addio il 30 giugno 2024. La Nazione analizza la situazione in casa Fiorentina a poco più di due mesi dal fatidico gong finale della stagione. Il club di viale Fanti dovrà decidere se riscattare per 20 milioni o rispedire alla Juventus Arthur, mentre per cifre più basse ma a condizioni identiche c'è da fare un ragionamento su Maxime Lopez. In caso di "no grazie" dal 1° luglio i due torneranno rispettivamente in bianconero e neroverde. Più delicato il caso di Belotti, in prestito secco dalla Roma. Da una parte la Fiorentina è tentata di acquistare il centravanti, dall'altra non vuole investire una cifra importante in un ruolo in cui ci sono già Beltran e Nzola. Per Faraoni invece si può pensare al riscatto con due milioni oppure una contropartita gradita al Verona.