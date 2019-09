Ordine: “Lady Astori può fermare gli insulti razzisti ed i cori sull’Heysel”

Nel suo pezzo pubblicato oggi su Il Giornale, Franco Ordine individua in Francesca Fioretti l’antidoto agli insulti razzisti che arrivano dalle curve e a quelli rivolti alle persone scomparse. Eloquente il titolo dell’articolo: “Insulti ai morti. Può farli smettere solo Lady Astori”. All’interno, il giornalista invita i tifosi viola a seguire le parole di Rocco Commisso sul tema (LEGGI), ma per rendere ancora più efficace la battaglia – viene sottolineato – basterebbe l’intervento di Francesca Fioretti, dolce compagna di Astori considerato ormai qualcosa in più di un grande capitano. Può essere un’occasione per ricordare a tutta Firenze e all’Italia che oltraggiare i morti dell’Heysel significa offendere la memoria di Davide Astori.