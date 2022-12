Oggi il primo test ad Arezzo: un “allenamento speciale” per la Fiorentina

Dimenticare il purgatorio della serie D, almeno per un pomeriggio. Così Arezzo e l’Arezzo si preparano ad accogliere la Fiorentina (ore 15) per un’amichevole di lusso a queste latitudini. A ieri sera erano poco più di 700 i biglietti venduti, di cui una sessantina circa per il settore ospiti in curva nord. Il test contro i viola è stato definito dal direttore generale Giovannini "un allenamento speciale". Perché vuole suggellare gli ottimi rapporti tra le due società facendo tornare un club di Serie A al 'Città di Arezzo'. L‘amichevole contro la formazione gigliata arriva a metà di una settimana delicata per l’Arezzo che domenica sarà impegnato, in trasferta, sull’Amiata contro la Pianese nello scontro diretto del girone E di serie D.