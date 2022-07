Oggi Dodò salirà a Moena. Ecco cosa manca ancora per l’ufficialità

Il nuovo terzino della Fiorentina, seguito in passato anche da squadre del calibro del Bayern Monaco, ha poi lasciato Roma per dirigersi verso Firenze. Nel capoluogo fiorentino ha firmato il contratto e ha preso confidenza, anche se molto velocemente intorno alle 17, con il centro sportivo. Oggi raggiungerà Moena dove la squadra rimarrà in ritiro fino a domenica prossima. Conoscerà i nuovi compagni, l’allenatore e farà il primo bagno di folla con i tifosi viola. La conferenza stampa ufficiale dovrebbe poi tenersi all’inizio della prossima settimana a Firenze, ovvero prima che inizi la seconda parte del ritiro estivo che la Fiorentina svolgerà in Austria. Da ricordare che Dodo potrà allenarsi, grazie alla deroga della FIGC, che permetterà al brasiliano di iniziare le sedute fin da oggi anche se il contratto non potrà essere ancora depositato perché prima di tutto la società dovrà liberare un posto da extracomunitario in rosa che probabilmente sarà quello di Pulgar. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.