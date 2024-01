Nzola, per scacciare i vari Kean, Dia e Belotti serve una cosa sola: il gol

Fiorentina-Udinese. Sul fatto che possa venire fuori una partita fisica non c'è dubbio. Vincenzo Italiano in attacco dovrebbe dare un'altra occasione a M'Bala Nzola. Un po' per la sua fisicità, un po' perché Beltran è reduce dalla botta al naso rimediata in Coppa Italia e potrebbe essere lasciato inizialmente a riposo. Insomma, l'ex Spezia dovrà giocarsi al meglio la chance anche pensando al mercato che c'è intorno a lui. Per scacciare i vari Kean, Dia e Belotti serve solo una cosa: il gol. Sulla sua strada troverà quel Nehuén Pérez che è il punto di riferimento della difesa friulana. Anche lui nei radar di diverse squadre in chiave mercato. Cliente scomodo per Nzola, il 2000 argentino dirigerà la consueta difesa a 3 di Cioffi (a 5 in fase di non possesso). Essendo il perno centrale, i duelli individuali con Nola saranno fondamentali nel match. Lo riporta la Nazione.