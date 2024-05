Nzola e Belotti insieme e la fascia Dodò-Kayode: una nuova Fiorentina

Una nuova idea tattica per la Fiorentina di Vicenzo Italiano. Nzola e Belotti insieme? Ecco cosa comporterebbe questa scelta

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su una nuova scelta tattica da parte della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Infatti, visto la condizione di Belotti e Nzola perché non immaginare un 4-2-3-1 con l'ex Torino e l'ex Spezia insieme? Innanzitutto serve un esterno capace di compensare il lato offensivo di Nico Gonzalez e che dia mano dietro. Un po' come faceva Camoranesi o Perotta. Forse potrebbe giocare più avanzato Kayode con Dodò alle sue spalle. Beltran, in questo momento, è la catena debole della Fiorentina di Vicenzo Italiano.