Nuovo Stadio, ecco i prossimi passi. Commisso è pronto a muoversi sul serio

Il progetto che ha in mente Rocco Commisso per il Nuovo Stadio (LEGGI) potrebbe essere agevolato dalla riqualificazione dell’area di Campo di Marte che il Comune ha in mente da tempo. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come da Palazzo Vecchio facciano sapere che l’incontro “è andato bene”. Domani verrà presentato l’impatto economico del progetto, quasi ad urlare alla città che la proprietà viola è pronta a muoversi davvero. Adesso il Comune dovrà ricevere lo studio di fattibilità da parte della Fiorentina, per poi recarsi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Da lì, 3 mesi al massimo serviranno per avere una risposta. Non è una passeggiata, e oggi il patron incontrerà comunque il sindaco di Campi Bisenzio.