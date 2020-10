Novità a centrocampo: riecco Pulgar, Amrabat mezz’ala. Out Castrovilli?

Antivigilia della sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi. Come scrive La Nazione, potrebbero esserci novità a centrocampo. Pulgar, infatti, viaggia verso la prima maglia da titolare. Col cileno in cabina di regia, Amrabat sarà spostato sulla mezz’ala. Il sacrificato potrebbe essere Castrovilli. In attacco il titolare dovrebbe essere Kouamé. Capitolo infortuni: resta ancora a parte Borja Valero, che a quasi un mese dalla botta ricevuta a San Siro contro l’Inter sente ancora dolore e non può allenarsi con i compagni: la convocazione per la sfida coi friulani resta in dubbio.