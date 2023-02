Non solo la Fiorentina non centra la porta, ma subisce gol quasi a ogni tiro

Vincenzo Italiano dice sempre che la Fiorentina deve andare a mille per competere con le migliori. Così sta facendo solo nelle coppe, con un andamento a singhiozzo in campionato che si traduce in o viene tradotto da una scarsa realizzazione in zona gol (6%, davanti solo a Cremonese e Sampdoria, le ultime due della classe). E le avversarie concretizzano al massimo quando affrontano i viola, battendo Terracciano con pochissime conclusioni all'attivo; l'Empoli è solo l'ultimo esempio. Ad Italiano la ricerca di una soluzione che non valga solo per un paio di partite, come negli impegni a eliminazione diretta. Lo scrive La Repubblica.