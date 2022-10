Non è solo sfortuna: il progetto di gioco ha limiti evidenti

La frustrazione della serata viola contro l'Inter emerge dall'analisi di Stefano Cecchi su La Nazione: "sospesi fra l’applaudire il carattere di una squadra imperfetta ma coraggiosa o, piuttosto, il sacramentare per le ennesime sciagure difensive". Secondo il giornalista, il reiterarsi di certi errori difensivi non è casuale e rischia di mettere in discussione un progetto di gioco che sta palesando limiti definiti evidenti.