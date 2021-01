Nicola vuol dare continuità al Toro. Conferma per Zaza, arriva Sanabria

Al Filadelfia il Torino prepara la sfida di domani contro la Fiorentina. Se dal mercato dovrebbe essere fatta per il ritorno in Italia di Antonio Sanabria, sul campo il tecnico granata vuole dare continuità all’undici d’esordio che ha pareggiato col Benevento. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si va dunque verso uno Zaza bis dal 1′, con l’attaccante ex Valencia e Juve che sarà il tandem d’attacco di Belotti. Per il resto, l’assenza di Izzo sarà colmata dal rientro di Bremer.

Verso il Torino, un solo dubbio per Prandelli. Conferma per Vlahovic-Ribery