Nico Gonzalez mette il turbo: adesso bisogna iniziare a correre

Nico Gonzalez è tornato. Adesso tocca a Italiano rimetterlo in forma perché l'argentino ha voglia di correre e questa volta senza fermarsi

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che tutti i tifosi viola stavano aspettando,Nico Gonzalez è tornato negativo al Covid. Un sospiro di sollievo anche per Italiano che adesso dovrà iniziare a mettere in forma l'esterno argentino in vista del big match di Sabato sera contro il Milan. Ovviamente il suo ritorno in campo non sarà immediato, visto che ci saranno altri controlli per valutarne l'idoneità sportiva ma la sua presenza contro i rossoneri non è in dubbio.