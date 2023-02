Nico Gonzalez deve tirare il fiato, ma Kouamè e Ikonè non convincono

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nico Gonzalez. Nel match di domani Italiano dovrà fare delle scelte chiare perchè poi arriverà una gara fondamentale lunedì contro il Verona. L'argentino è uno dei più spremuti in campionato con 514' all'attivo e per questo potrebbe rifiatare. Il problema è che chi dovrebbe prendere il suo posto non se la passa molto bene. Ikonè ha deluso anche domenica contro l'Empoli, mentre Kouamè sta attraversando un periodo negativo dopo gli ottimi mesi iniziali.