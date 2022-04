Nico, adesso tocca a te: Speedy carica tutte le sue energie

Nico Gonzalez vuole tornare ad essere determinante anche nella sfida di oggi all'Arechi contro la Salernitana

Nico Speedy Gonzalez, nella sfida di oggi, riproverà a caricarsi la Fiorentina sulle spalle per fargli guadagnare altri tre punti di fondamentale importanza. Con la sua determinazione, i Viola proveranno a strappare altri tre punti di fondamentale importanza in un'Arechi stracolmo di tifosi. Come scrive Il Corriere dello Sport, il fatto di non aver inciso nella sfida con la Juventus, ha caricato ancor di più l'argentino e oggi, attraverso i suoi strappi, può fare veramente la differenza.