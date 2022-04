La Salernitana si gioca tutto oggi, Fiorentina attesa da una gara bollente

Non sarà per nulla semplice oggi in Campania

Redazione VN

La Nazione fa notare come il titolo delle tabelle da tenere d’occhio l'anno scorso era «Lotta per non retrocedere». E questo è già un enorme miglioramento. L’obiettivo ora è l’Europa, mentre è la Salernitana è in una situazione difficilissima nonostante gli ultimi successi: per i campani è fondamentale, perché i punti da recuperare al Cagliari quart’ultimo sono 6. Al catino dell'Arechi si aggiungono le assenze a centrocampo della Fiorentina e il recupero di Djuric da parte di Nicola, che ha scelta praticamente ovunque. La squadra di Italiano troverà un avversario più chiuso rispetto alla Juve, con un 3-5-2 tutto ripartenze e break. Riusciranno i viola a smaltire il post Juve?